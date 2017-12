Gangsterbraut trifft Gaisberg

Das kleine theater bringt Sie mit heißen Geschichten durch die kalte Jahreszeit. Kabarettistische Leckerbissen serviert unter anderem Helmut Binser mit "Ohne Freibier wäre das nie passiert!"

Es ist soweit! "Virginia Hill", die wahre, unglaubliche und spannende Geschichte der amerikanischen Mafia-Lady, die in Salzburg ihre große Liebe fand, kommt auf die Bühne. Das Stück von Peter Blaikner & Konstantin Wecker hat am 25. Jänner seine Uraufführung. Es spielen Kerstin Raunig, Gaby Schall, Torsten Hermentin und Peter Blaikner.

Die Gruppe Kollinski zeigt ihr Stück "77 Cent". Denn so viel verdienen Frauen, wenn Männer einen Euro dafür bekommen. Fritz Egger ist der "Herr Karl" im gleichnamigen Theaterklassiker von Carl Merz und Helmut Qualtinger.

Weiters am Programm sind "Besuchszeit" von Felix Mitterer sowie die Komödien "Der lange Kurschatten" und "Pubertät". Kabarettistische Leckerbissen servieren Helmut Binser, Claudia Sadlo ("Vo nix kummt nix!"), Christine Eixenberger ("Lernbelästigung") und Edi Jäger mit "Wenn Frauen fragen". Musikalische Highlights bringen die "Groove Symphonies", Stefan Leonhardsberger & Martin Schmid mit "Rauhnacht" sowie Laube, Meik & Schubert mit ihrem Programm "Neie Liada oide Hits". Für Kinder gibt es "Adonis bekommt Besuch", für Jugendliche (und Erwachsene) "Schlag auf Schlag". Zum Jahresbeginn hat Alfred Aigelsreiter den traditionellen Rückblick auf das abgelaufene Jahr: "Rückschau-dern".

Alles Gute für 2018!

Jänner-Highlights:

• "Helmut Binser": 4. Jänner, 20 Uhr

• "Rückschau-dern 2017": 5. Jänner, 20 Uhr

• "77 Cent": 6. Jänner, 20 Uhr, 7. Jänner, 19 Uhr

• "Wenn Frauen fragen": 10. Jänner, 1., 7. Februar, 20 Uhr

• "Groove Symphonies": 11. Jänner, 20 Uhr

• "Der Herr Karl": 12. Jänner, 20 Uhr, 28. Jänner, 19 Uhr

• "Adonis bekommt Besuch": 13. Jänner, 15 Uhr

• "Claudia Sadlo": 13. Jänner, 20 Uhr

• "Besuchszeit": 14. Jänner, 19 Uhr

• "Rauhnacht (FSK 18)": 17. Jänner, 20 Uhr

• "Der lange Kurschatten": 18. Jänner, 20 Uhr

• "Laube, Meik & Schubert": 19. Jänner, 20 Uhr

• "Pubertät": 20. Jänner, 20 Uhr, 21. Jänner, 19 Uhr

• "Virginia Hill": 25., 26., 27. Jänner, 20 Uhr

• "Schlag auf Schlag": 30. Jänner, 10 & 19 Uhr

• "Christine Eixenberger": 31. Jänner, 20 Uhr

SN-Card-Vorteil: SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent auf die Karten - gültig für die Vorstellung von "Helmut Binser: Ohne Freibier wär das nie passiert" am 4. Jänner 2018 um 20 Uhr.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

ÖTicket Center Salzburg

Tel.: +43 662 / 843711



(SN)