Aus dem einstigen "Snooze"-Hotel in Salzburg-Maxglan wurde das Boutique-Art-Hotel "Das Edlinger" - benannt nach dem kürzlich verstorbenen Salzburger Künstler Günther Edlinger.

Zehn Tage lang haben die Graffitikünstler Martin Keindl (35) und

Dominic Ivan (27) an dem zwölf Meter hohen Kunstwerk gearbeitet, das nun die Fassade des Hotels "Das Edlinger" in Salzburg-Maxglan schmückt. "Unser Ziel war es, abstrakte Kunst mit Graffiti-Styles zu verbinden." In Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Günter Edlinger, der die künstlerische Leitung des Hotels innehatte, wollen Ivan und Keindl nun noch ein Porträt des Künstlers auf eine Fläche im Innenhof des Hotels sprühen.