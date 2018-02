Kabarett und Musik

"Geh schleich di!" lautet das neue Programm des Kabarettisten Walter Kammerhofer, bekannt aus der ORF-Sendung "Narrisch guat".

Ferdinand Gratzl der Dritte, Urenkel von Ferdinand Gratzl dem Ersten, führt in dritter Generation die Greißlerei "Gratzl am Platzl" in Großglain an der Gmein.

Aber der Handel ist im Wandel, die ganze Welt hat sich verändert. Nur nicht der Ferdinand. Und so kommt es, wie es kommen musste...

Erleben Sie die letzten Stunden am letzten Tag in der letzten Greißlerei vom letzten Stammhalter der Großglainer "Gratzls" vom "Gratzl-Platzl".

Erleben Sie aber vor allem "6 x Walter Kammerhofer" an einem einzigen Abend. Sie werden jeden einzelnen Kammerhofer ins Herz schließen und selbiges vor Lachen ausschütten. Also sofort TICKET auf die Einkaufsliste schreiben und auf in die Greißlerei. Der Gratzl braucht wirklich jeden Kunden am Platzl ... sonst heißt´s am Ende wirklich "Geh schleich di".

Termine:

• Donnerstag, 1. März 2018, Wallerseehalle Henndorf, 20 Uhr

• Samstag, 21. April 2018, Großsporthalle Tamsweg, 20 Uhr

Mehr Infos: www.fg-eventproductions.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets gibt es bei allen oeticket-Verkaufsstellen, im SN-Foyer und online hier für den 1. März 2018 sowie hier für den 21. April 2018.



(SN)