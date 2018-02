Musical "Boybands Forever"

Das Musikphänomen Boybands rockt auch den Herbst 2018! Die Show mit den Hits der größten Boygroups aller Zeiten gastiert am 30. Oktober 2018 im Festspielhaus Salzburg.

"Boybands Forever" ist eine Musical-Show, die uns das Phänomen und sein Erfolgsgeheimnis ergründen lässt - Step by Step und Hit für Hit.

Zusammen mit einem erstklassigen Cast begibt sich das Publikum auf eine spannende Rundreise durch die Jahrzehnte, über zwei Kontinente und erfährt alles über die Essenz der ultimativen Boyband. Was ist es, was diesen Zauber ausmacht, die Emotionen auslöst? Welche Rolle spielen die Charaktere, die Outfits, die Videos? Zusammen mit einer erstklassigen Band und Cast werden bei "Boybands Forever" über 40 Hits der wichtigsten Boybands wie Backstreet Boys, Take That, East 17, New Kids on the Block, Boyzone, N'Sync und One Direction präsentiert.

Termin:

Dienstag, 30. Oktober 2018

20 Uhr

Festspielhaus Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten außerdem 20% Rabatt im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets erhalten Sie bei allen oeticket-Verkaufsstellen (Tel.: 01/96 0 96 234), im SN-Foyer und online hier.

(SN)