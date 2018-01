Österreichs internationale Ballonwoche

Beim spektakulären Heißluftballon-Treffen "balloonalps - The Alps Crossing Event 2018" von 3. bis 10. Februar bewegen sich heuer bereits zum vierten Mal die Heißluftballone hoch über der Region Zell am See-Kaprun.

In dieser Woche können täglich an die 20 Heißluftballone am Himmel beobachtet werden. Neben der sportlichen Herausforderung für die Ballonfahrer wird den Teilnehmern eine atemberaubende Kulisse geboten. Bei den Weitstreckenfahrten mit bis zu 100 Stundenkilometern und einer Höhe von bis zu 6000 Metern kann es den Teilnehmern bei günstigen Bedingungen sogar gelingen, über den Großglockner nach Venedig zu fahren und so die Alpen zu überqueren.

Um den balloonalps-Teilnehmern die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten, werden internationale Wetterstationen vor Ort sein und live aus den Ballonen berichten.

Tägliche Publikumsfahrten

Täglicher Ausgangspunkt und Treffpunkt in der Ballonwoche ist das Flugplatzgelände Zell am See ab 8 Uhr. Erwachsene und Kinder, die hoch hinauswollen, haben um 9 Uhr die Möglichkeit, täglich an Passagierfahrten teilzunehmen und das herrliche Panorama von Zell am See-Kaprun von oben zu genießen.

Programminfos: www.zellamsee-kaprun.com

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Passagierfahrten (mit dem Ballon) während der balloonalps in Zell am See-Kaprun. Aktion gültig vom 3. bis 10. Februar 2018.

Kontakt & Buchungen:

www.balloonalps.com

Mail: info@balloonalps.com

Telefon: +43 3176 / 8801



