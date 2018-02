Die Lungau Big Band präsentiert die schwedische Multiinstrumentalistin und Ausnahmekünstlerin Gunhild Carling in einem abwechslungsreichen und atemberaubenden Programm ("Swingin' @ The Cotton Club!").

Gunhild Carling ist in eine Musikerfamilie hineingeboren und quasi mit Jazz aufgewachsen. Seit ihrem siebten Lebensjahr spielt sie in ihrer Familienband "The Carling Family", die sich dem Hot Jazz widmet, unzählige Konzerttourneen und TV-Shows rund um den Globus gemacht und zahlreiche CD-Einspielungen veröffentlicht hat.

Die Lungau Big Band umrahmt das Programm mit Gunhild Carling mit ausgewählten Kompositionen und Arrangements aus der Zeit des legendären Cotton Clubs in New York und zelebriert Musik von Duke Ellington, Cab Calloway und Cootie Williams.

Termin: Freitag, 9. März, 20 Uhr, Republic Salzburg.

