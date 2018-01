Tier-Kongress: "ANIMALICUM"

Das ANIMALICUM bringt neueste Erkenntnisse der Mensch-Tier-Beziehung auf den Punkt. Seien Sie am 16. und 17. März live beim zweiten "Tier & Wir"-Kongress in Bregenz am Bodensee dabei.

