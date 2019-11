Pünktlich zur Adventzeit bringt das Schauspielhaus Salzburg das Familienmusical "Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens auf die Bühne. Robert Pienz inszeniert ein liebevolles Theatererlebnis mit Humor und schwungvollen Liedern - ab 24. November.

Weihnachten ist für die meisten Menschen die schönste und friedlichste Zeit des Jahrs, vor allem Kinder fiebern jedes Jahr dem Weihnachtsfest entgegen. Dickens hat mit der Geschichte über den alten miesepetrigen Geizkragen Scrooge die Bedeutung von Weihnachten in den Vordergrund gestellt und lässt gerade in einer von Konsum geprägten Zeit wieder Raum für Besinnlichkeit und Nächstenliebe.

Der alte Geizkragen Scrooge hasst nichts so sehr, wie Geld auszugeben - und gerade Weihnachten, wo alle Welt nur Geschenke und Süßigkeiten im Kopf hat, geht ihm besonders auf die Nerven. Seine Angestellten müssen frieren und seinem Sekretär Cratchit will er nicht einmal den ersten Weihnachtstag freigeben. Die Abende verbringt der verbitterte alte Mann allein bei Kerzenschein. Doch dann erscheint Scrooge am Heiligen Abend plötzlich der Geist seines ehemaligen Geschäftspartners, der ihm ankündigt, dass er in dieser Nacht nicht der einzige unheimliche Gast sein wird. Und noch in derselben Nacht wird er von drei Geistern heimgesucht, die ihn mitnehmen auf eine Reise durch Zeit und Raum und ihm die Bedeutung von Weihnachten wieder nahebringen.

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens am 24. November 2019 um 16 Uhr.

