Tauchen Sie ein in ein "Reich der Sinne" und gönnen Sie sich exklusiven Thermengenuss im REDUCE Hotel Vital ****S in Bad Tatzmannsdorf sowie unvergessliche Momente der Entspannung. Sparen Sie als SN-Abonnent 20% Rabatt!

Darüber hinaus lädt eine hoteleigene Thermen-, Sauna- und Sinneswelt der Extraklasse zur Erholung ein. Köstliche Kulinarik, die auch vegan herrlich schmeckt, macht die Tage zu etwas ganz Besonderem. Sagen Sie JA zu einer entspannten Herbst-Auszeit. Im REDUCE Hotel Vital ****S genießt man den wohlverdienten Urlaub von der ersten Minute an.

Und schon kann er losgehen, der erholsame, aber abwechslungsreiche Wellnessurlaub. An einem Ort, dessen Sinn für Vitalität und Gesundheit überall spürbar ist. Das REDUCE Hotel Vital ****S - eine erfrischende Umgebung zum Aufatmen, zum Loslassen. Und mit großem Talent, Menschen für sich selbst zu begeistern.

Das 4*Superior Thermenhotel erreichen Sie in einer guten Stunde aus Wien oder Graz. Auch dann, wenn sich das herbstliche Wetter nicht von seiner schönsten Seite zeigt. In den großzügigen Pools mit wohlig temperiertem Thermalwasser lässt es sich allzeit herrlich relaxen. Indoor und Outdoor. Das Hotel liegt direkt am weitläufigen Kurpark von Bad Tatzmannsdorf. Nur wenige Gehminuten vom südburgenländischen Freilichtmuseum entfernt, das derzeit zu einer reizvollen Zeitreise einlädt.

SN-Card-Vorteil:

Sparen Sie mit Ihrem Adventkalender-Coupon (Türchen Nummer 14) 20% Rabatt auf einen Aufenthalt im REDUCE Hotel Vital in Bad Tatzmannsdorf.

Aktion gültig bis zum 31. März 2022.

Hinweis: Einfach den Gutscheincode: ADVENT14 eingeben und der Rabatt wird automatisch in Abzug gebracht!

Buchungen & Infos:

REDUCE Hotel Vital ****S Bad Tatzmannsdorf

Elisabeth-Allee 2

7431 Bad Tatzmannsdorf

Tel.: +43 3353 / 8200-60

Mail: vital@reduce.at

www.reduce.at



Über die SN-Card