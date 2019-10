Das berührende Adventsingen mit seinem neuen Programm 2019 "Immer wenn es Weihnacht wird!" bietet zahlreiche neue Glanzlichter. 14 Aufführungen finden von 30. November bis 15. Dezember in der Kirche St. Andrä am Mirabellplatz statt.

Der Orig. "Salzburger Advent"®, Salzburgs wohl schönstes Adventsingen in der Kirche St. Andrä am Mirabellplatz, lässt in seinem neuen Programm "Immer wenn es Weihnacht wird!" die so besonderen Erinnerungen an die Weihnachten unserer Kindheit wieder aufleben.

Lassen Sie sich mithilfe der adventlichen Musik, der Lieder und Geschichten, des Theaterstücks, der neuen Chöre und Johann Pötzelsberger, der Stimme des Orig. "Salzburger Advents", einstimmen auf das schönste Fest im Jahr.

Orig. "Salzburger Advent"

Andrä-Kirche (Mirabellplatz)

Neues Programm 2019: "Immer wenn es Weihnacht wird!"

Termine:

• Samstag, 30. November 2019: 18.30 Uhr

• Sonntag, 1. Dezember 2019: 16.00 & 18.30 Uhr

• Freitag, 6. Dezember 2019: 18.30 Uhr

• Samstag, 7. Dezember 2019: 16.00 & 18.30 Uhr

• Sonntag, 8. Dezember 2019: 16.00 & 18.30 Uhr

• Freitag, 13. Dezember 2019: 18.30 Uhr

• Samstag, 14. Dezember 2019: 16.00 & 18.30 Uhr

• Sonntag, 15. Dezember 2019: 16.00 & 18.30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Karten im Vorverkauf einen speziellen Sonderrabatt (gültig für alle Termine & Kategorien).

Kartenbestellungen mit dem Stichwort "SN Card" - nur über das Büro des "Salzburger Advents" - unter +43 662 / 629192 oder per E-Mail an: holzmann@salzburgeradvent.at

Mehr Infos unter: www.salzburgeradvent.at

