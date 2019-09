Genießen Sie mit KLUG touristik und Reisebüro Marazeck Reisen eine einzigartige Schiffsreise in der Adventzeit. Vier Tage/drei Nächte geht es an Bord der "MS Prinzessin Sisi" entlang der Donau durch Ostösterreich, Slowakei und Ungarn - ab bereits 399 Euro pro Person buchbar!

An Bord der MS Prinzessin Sisi genießen Sie alle Vorzüge einer entspannten Flusskreuzfahrt - vom eleganten Restaurant bis zum großzügigen Panoramasalon mit Bar. Eine Besonderheit ist die Außenpromenade, die bei jedem Wetter beste Sicht auf die vorbeiziehende Landschaft verspricht.

Termine:

• 1. bis 4. Dezember 2019

• 8. bis 11. Dezember 2019

• 15. bis 18. Dezember 2019

Nach der Einschiffung in Wien geht es mit dem Bus nach Hainburg und Bratislava zur erneuten Wiedereinschiffung, ehe am zweiten Tag Budapest besichtigt wird.

Am dritten Tag verbringen Sie den Vormittag gemütlich an Bord, bis das Schiff in Komarom anlegt. Nach dem Mittagessen wird Györ mit seinen historischen und prächtigen Gebäuden erkundet, ehe wieder die Ausschiffung in Wien auf dem Programm steht - im Zuge der Heimreise gibt's noch einen Besuch auf einem Christkindlmarkt in Wien.

SN-Card-Vorteil:

Die Busanreise von Salzburg nach Wien zum Schiff und retour ist gratis!

Buchungen & Infos:

Reisebüro Marazeck Reisen

Hubert-Sattler-Gasse 3

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 87 23 11

E-Mail: office@marazeck.com

