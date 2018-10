In vorweihnachtlicher Stimmung hören Musikfans am Mittwoch, 19. Dezember, um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Andrä die berühmtesten Songs aus dem Repertoire von The Christmas Gospel.

Wenn die Sänger des Ensembles "The Christmas Gospel" sowohl am Anfang als auch zum Ausklang des Konzertes ihre glasklare Stimme bis in die höchsten Register erheben, geht regelmäßig ein Schauer durch das Publikum. "Das ist der Geist des Gospel", ist eine oft gehörte Meinung zur Darbietung von The Christmas Gospel. Aber auch die Klassiker des Gospels wie "Oh Happy Day", "Amazing Grace" und "When the Saints …" gehören zum Repertoire des Ensembles, das vor allem durch die Ausgewogenheit der Frauen- und Männerstimmen überzeugt. Gospel, Klassik und moderne Soulballaden, Gefühl und Temperament vereinigen sich hier zu einem faszinierenden Erlebnis. Es ist ein Konzert - aber die Atmosphäre der berühmten Gottesdienste der Black Churches lässt das Publikum auf der großen Österreichtournee 2018 zu einem Teil der "Community" werden. Es ist die heitere Besinnlichkeit, die diese Konzerte von The Christmas Gospel zu einem außergewöhnlichen Ereignis macht. Mehr Infos: www.starlight-concerts.at SN-Card-Vorteil:

