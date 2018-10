Weihnachten mit Pecoraro & Pecoraro

Zum 200-jährigen Jubiläum des wohl schönsten Weihnachtsliedes der Welt werden Kammersänger Herwig Pecoraro und sein Sohn Mario eine ganz besondere Version von "Stille Nacht" darbieten.

Kammersänger Herwig Pecoraro zaubert mit seinem Sohn Mario von der großen Bühne feierliche Weihnachtsstimmung in die Herzen des Publikums.

Begleitet von Mario's Band und einem kleinen Orchester bringen die beiden dieses Mal auch traditionelles österreichisches Weihnachtsgut in die Konzertsäle dieses Landes:

Altbekanntes Liedgut wie "Still, Still, Still", "Süßer die Glocken nie klingen", "Oh Tannenbaum", aber auch klassische Meisterwerke wie J.S.Bachs "Ave Maria", so wie moderne Klassiker - "Feliz Navidad" oder "The Little Drummer Boy" - sorgen für einen stimmungsvollen Abend in der Vorweihnachtszeit.

Natürlich hat Mario Pecoraro wieder eigene Songs für das eingespielte Vater-Sohn Duo geschrieben für diese einzigartige Weihnachts-Tour. Besorgen Sie sich rasch Ihre Karten, denn die Konzerte in Wien, der Steiermark und Vorarlberg im letzten Jahr waren binnen weniger Wochen ausverkauft!

Ein musikalisches Fest zum Eintauchen in die schönsten Lieder und Geschichten zur Weihnachtszeit. Gesungen und erzählt von zwei herausragenden Sängern ihres Faches. Ein Abend, an dem sich die europäische Weihnachtstradition mit populärer Kunst verbindet. Besorgen sie sich rasch ihre Karten, denn die Konzerte in Wien, der Steiermark und Vorarlberg im letzten Jahr waren binnen weniger Wochen ausverkauft!

Alle weiteren Infos unter: www.pecoraro-pecoraro.com

Termin: Mittwoch, 19. Dezember 2018, 19.30 Uhr, Mozarteum Salzburg.

Quelle: SN