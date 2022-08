Frauengesundheit #4: Essstörungen - Warum hassen wir unseren Körper?

Immer mehr Menschen, mehrheitlich Frauen, leiden an Essstörungen. Woher kommt der Hass auf unseren Körper und der Kampf gegen ihn? Und welchen Anteil hat die Gesellschaft daran? Eine Spurensuche.

Podcast "Die gefragte Frau"

Susi (Name geändert) will gefallen. Um das zu erreichen, macht sie zuerst exzessiv Sport und beginnt dann, weniger zu essen. In dieser Podcastfolge erzählt sie ihre Geschichte. Außerdem sprechen eine Psychotherapeutin und eine Psychiaterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Salzburg über das Körperbild von Frauen und welchen Anteil die Gesellschaft daran hat.

SN/stephanie rausch Oberärztin Julia Trost-Schrems im Podcast-Gespräch.

Podcaststaffel zur Frauengesundheit

Ab 11. August behandeln die "Salzburger Nachrichten" in einer Spezial-Staffel des Podcasts "Die gefragte Frau" das Thema Frauengesundheit aus verschiedensten Blickwinkeln. Neben der mentalen Gesundheit erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer in sechs Folgen unter anderem, welche Rolle die Hormone im weiblichen Körper spielen, welche Mythen es rund um die Schwangerschaft gibt und wie weit die Wissenschaft im Bereich der Brustkrebsvorsorge ist.

Bei Fragen, Rückmeldungen und Anregungen sind die Redakteurinnen unter podcast@sn.at erreichbar.

Die Podcaststaffel ist entweder hier im Player oder auf allen gängigen Podcastplattformen (Spotify, Deezer, etc.) zu hören.