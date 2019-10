"Kinder und Karriere ist nach wie vor eine Killerkombination für Frauen"

Das Female Future Festival in Wien stellt das Thema Frauen und Karriere am Donnerstag in den Fokus. Die SN haben mit einer der Initiatorinnen, Patricia Zupan, gesprochen und nachgefragt: Warum ein Festival nur für Frauen? Was machen Frauen besser? Führen Frauen anders? Und welche Hürden müssen sie nach wie vor überwinden?

SN/birgit riedmann Schwestern, Unternehmerinnen und Initiatorinnen des Female Future Festivals: Patricia Zupan und Verena Eugster.