Neukirchen: Schnelle Hilfe unter einem Dach

Einsatzzentrum Neukirchen: Die Polizei befindet sich nun im selben Haus wie die örtliche Bergrettung und die Feuerwehr.

Bürgermeister Andreas Schweinberger – das Haus gehört der Gemeinde – bei der Übergabe an Landespolizeidirektor Bernhard Rausch (M.) und Bezirkspolizeikommandant Kurt Möschl.

Seit voriger Woche hat das Team der Polizeiinspektion Neukirchen seine Büros im obersten Stockwerk des barrierefreien Einsatzzentrums. Es liegt einerseits zentral und andererseits direkt an der B 165 - zwei große Vorteile, die Präsenz im Ort sowie schnelles Fortkommen ermöglichen. Die rund 15 Räume sind insgesamt 226 Quadratmeter groß. In den vergangenen fünf Monaten sind rund 800.000 Euro investiert worden.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am vergangenen Donnerstag stand in allen drei Einsatzorganisationen auch ein Tag der offenen Tür auf dem Programm. Zahlreiche Neukirchner/-innen nutzten die Gelegenheit, um sich ein Bild zu machen. Beim Nachwuchs kam vor allem das kurzweilige Angebot der "Kinderpolizei" bestens an.

Bürgermeister Andreas Schweinberger hob in seiner Eröffnungsrede den Stellenwert der Polizei hervor: "Sie ist eine tragende Säule im Sicherheitsgefüge. Die Arbeit ist schwierig, herausfordernd und unglaublich wichtig." Alle Protagonisten waren sich darin einig, dass es bei Naturkatastrophen, bei anderen Einsätzen und auch im "Alltag" praktisch und hilfreich ist, wenn sich die Einsatzorganisationen unter einem Dach befinden.

Im Jahr 1875 wurde der erste Gendarmerieposten Neukirchens eröffnet. Die aktuelle Übersiedlung in die Sportplatzstraße war die neunte. Eine Streichung des Polizeistandortes, der für die Gemeinden Bramberg, Krimml, Neukirchen und Wald/Königsleiten (knapp 520 Quadratkilometer und

in den Hauptsaisonen circa 25.000 Menschen) zuständig ist, stand nie im Raum.

Das Team rund um Kontrollinspektor Siegfried Hochstaffl besteht aktuell aus elf Polizeibeamtinnen und -beamten.