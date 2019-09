18 Wer Stress sucht, verdrängt Probleme: Lebensberaterin Angelika Platzek im Gespräch

Viele Menschen gönnen sich keine Ruhephasen, weil sie Angst davor haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sagt Stress-Expertin Angelika Platzek in einer neuen Podcast-Folge "Die gefragte Frau".

Angelika Platzek weiß, wovon ihre Klienten sprechen, wenn sie zu ihr in die Beratung kommen: Die Salzburgerin steckte tief im Burnout, ist ein Jahr ausgefallen. "Ich habe Raubbau an mir selbst betrieben und sehr viel Lehrgeld bezahlt", schildert sie diese schwierige Zeit. Heute gibt sie als Lebensberaterin, Mediatorin und Wingwave-Coach ihr Wissen an Andere weiter. Im SN-Podcast "Die gefragte Frau" plädiert sie für mehr Langeweile und erklärt, warum sich manche Menschen nicht mehr richtig "spüren". Eine Aufgabe in unserer schnelllebigen Zeit sei es, wieder herauszufinden, was wir für uns selbst tun können, sagt Platzek.

"Langeweile ist etwas Wertvolles"

Wenn man im Alltag bewusst darauf achtet, könnte man meinen, dass jede und jeder ständig im Stress ist. Oft sind es die äußeren Umstände, weiß Platzek. Aber auch die innere Einstellung löse oft Stress aus, erklärt sie: "Manche Menschen haben permanent Stress, nur damit sie sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen müssen." Dabei wären es genau die bewussten Pausen, in denen das Gehirn erst zu arbeiten anfinge: "Langeweile ist etwas sehr Wertvolles. Man wird kreativ und schafft Neues."

Wie kann man sich inmitten eines hektischen Alltags Pausen gönnen? Welche Entspannungstechniken gibt es und welche Symptome deuten auf ein Burnout hin? Darüber spricht Angelika Platzek in einer neuen Podcast-Folge "Die gefragte Frau". Zu hören auf allen gängigen Streamingplattformen (Spotify, iTunes, Deezer) sowie hier auf SN.at!