28 Führen Frauen besser?

Karin Bitterli ist eine von drei Chefinnen des Salzburger Toihaus-Theaters. Die Schweizerin spricht in einer neuen Podcast-Folge über weibliche Führungskräfte, das Bild der "guten Mutter"und sie erklärt, was sie an den Österreicherinnen und Österreichern so sympathisch findet.

Podcast

SN/ ela grieshaber Karin Bitterli ist Schweizerin und lebt seit zweieinhalb Jahren in Salzburg.