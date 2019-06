Sie hat einen bunten akademischen Bildungsweg hinter sich. Haliemah Mocevic ist Psychologin und hat interkulturelle Studien an der Universität Salzburg belegt. Im Alltag trägt sie ein Kopftuch, ist gläubige Muslimin. Warum sie so häufig auf ihren sichtbaren Glauben reduziert wird, wie sie damit umgeht wie vielfältig Lebensentwürfe muslimischer Frauen sein können, erzählt sie im SN-Podcast "Die gefragte Frau".

"Ich wollte selbst entscheiden, was ich aus mir machen will", sagt sie. Die Erfahrung, dass es zu Benachteiligungen im Berufsleben kommen könnte, hatte sie im Hinterkopf. Dem wollte sie gegenwirken und Möglichkeiten schaffen. "Es ist derzeit schwierig als sichtbare Muslimin in Österreich", erzählt sie im Gespräch. Für viele sei es schwer, überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch zu kommen. Das belegten auch Studien.

Wie wird man in Salzburg als sichtbar gläubige Muslimin aufgenommen? "Sie sprechen aber gut deutsch", hört Mocevic häufig. "Sie aber auch, danke", entgegnet sie manchmal. Menschen würden als fremd markiert, obwohl sie zugehörig sind.

Haliemah Mocevic ist eine starke Frau, die für mehr Begegnungsräume im Alltag plädiert. Im Podcast erklärt sie, was die so genannte Identitätsfalle ist und wie es überhaupt zu Benachteiligung und Diskriminierung kommt. Sie macht sich für eine plurale Gesellschaft stark und sagt: "Man muss die Möglichkeiten sehen, die eine solche Gesellschaft mit sich bringt."



"Die gefragte Frau" hören Sie auf allen gängigen Streaming-Plattformen (iTunes, Spotify, Deezer, etc.) sowie hier auf SN.at!