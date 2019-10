Im Job weist Marina Aufschnaiter Volksschüler in die Schranken. In ihrer Freizeit sind es Fußballer. Die gebürtige Pinzgauerin ist eine von zwei Schiedsrichterinnen in Salzburg. In einer neuen Podcast-Folge spricht sie über ihre Faszination am Fußball und erklärt, warum sie manchmal belächelt wird.

SN/christian sprenger Die 30-jährige Marina Aufschnaiter pfeift als FIFA-Schiedsrichterin internationale Spiele. In Salzburg ist sie als Frau immer noch eine Ausnahme unter den Schiedsrichter-Kollegen.