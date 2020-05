Die 49-jährige Maria Bonomo betreibt seit 2013 das Catering "Alm Marie". Kurz vor der Krise baute sie aus - und war so letztlich gut für den Ansturm an Lieferanfragen gewappnet. Ihr Konzept: Gesundes Essen in Gläsern, mit Kräutern aus den Bergen. "Uns war es ein Leichtes, die Hygienebestimmungen einzuhalten, da unser Essen sowieso extra verpackt ist", sagt sie.

