Einfach alles hinschmeißen und neu starten: Sissi Vogler weiß, dass es viel Mut braucht, um sich selbst zu verwirklichen. Die Salzburgerin hat nach einer Asienreise das Fair-Fashion-Label "Refished" gegründet. Im Podcast spricht sie über ihren Weg in die Selbstständigkeit, risikoloses Investieren und den Mut, aufs eigene Herz zu hören.

Podcast "Die gefragte Frau"

Wer auf einer längeren Reise ist, hat plötzlich Gelegenheit, Dinge zu sehen, die man im Alltagstrubel gar nicht wahrnehmen würde. So erging es auch Sissi Vogler, als sie vor einigen Jahren durch Asien reiste und am Straßenrand überall bunte Fischfuttersäcke liegen sah. "Diese Säcke haben mich verfolgt. Sie haben mich gefangen", erzählt die in Wien lebende Salzburgerin. Heute verwandelt sie mit ihrem Label "refished" die alten Fischfuttersäcke in neue Taschen, Accessoires und Rucksäcke. Nachhaltigkeit ist dabei Voglers oberstes Gebot. Produziert werden die Taschen in einer sozialen Werkstätte in Kambodscha.

Das Konzept des "Upcyclings" kommt bei den Konsumenten gut an - und auch bei Investoren. Kürzlich konnte Sissi Vogler bei der Puls4-Startup-Shop "2 Minuten, 2 Millionen" den Unternehmer Martin Rohla überzeugen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Schon alleine die Teilnahme an der Show war ein Erfolg, weil wir sehr viele Menschen dabei erreicht haben", erzählt Vogler im Podcast. Außerdem spricht sie über ihren Weg in die Selbstständigkeit und wie sie damals einen sicheren Job hingeschmissen hat, weil sie die 70-Stunden-Wochen nicht mehr mitmachen wollte: "Ich wusste nicht, was ich machen will, ich wusste nur, dass es so nicht weitergeht", sagt Vogler und rät anderen dazu, mehr aufs eigene Herz zu hören: "Ich habe gelernt, dass man seiner Intuition folgen darf. Man darf sich nicht beirren lassen."

