Pflege-Studierende verbringen in Summe eineinhalb Jahre ihres Studiums mit Praktika. Bezahlt werden sie dafür nicht. Warum tut man sich das als junger Mensch an? Eine Studentin erzählt im Podcast "Die gefragte Frau" aus ihrem Praktikumsalltag und macht klar, was sie sich von der Politik erwartet.

SN/maier Victoria Kampel ist 21 Jahre alt und will Pflegerin werden: „Der Beruf ist unglaublich vielfältig.“