Obwohl sich Menschen während der Coronakrise stärker an die innere biologische Uhr gehalten haben, sank die Schlafqualität. Warum das so ist, erklärt Schlafforscherin Kerstin Hödlmoser in dieser Episode des Podcasts. Außerdem spricht sie darüber, wie der Körper im Schlaf Kraft tankt und ob wir Schlaf auch horten können. Dazu gibt sie Tipps für einen besseren Schlaf.

SN/glas Schlafforscherin Kerstin Hödlmoser zu Gast beim SN-Podcast „Die gefragte Frau“.