Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Die rosarote Brille vernebelt die Sicht, wir schweben auf Wolke Sieben. Aber was passiert da eigentlich in unserem Körper, wenn wir uns verlieben?

"Unser Körper ist dann in einer akuten Stresssituation", sagt Katharina Winkler-Crepaz. Die 34-jährige gynäkologische Endokrinologin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Liebe. Im SN-Podcast "Die gefragte Frau" erzählt sie vom Hormoncocktail in unserem Körper und was sich in der Liebe im Laufe unseres Lebens verändert.

