SN-Astrologin Monika Marquét spricht in der neuen Episode des Podcasts "Die gefragte Frau" über das, was die Sterne schon 2019 über das Coronajahr vorhergesagt haben und wagt einen Blick in das kommende Jahr 2021. Wird alles besser? Monika Marquét plaudert außerdem über den Alltag einer Astrologin und erklärt, wie tägliche Horoskope entstehen.

SN/glas Astrologin Monika Marquét wirft einen Blick ins Jahr 2021.