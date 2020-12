Die Erfinderin des treuherzigen Elefanten und der gewieften Hexe Bibi Blocksberg spricht über das bewegte Jahr 2020.

Kinderbuchautorin Elfie Donnelly, die heuer 70 Jahre alt wurde, versetzt ihre Figuren in der neuen Episode des Podcasts "Die gefragte Frau" in die heutige Zeit und erzählt, was sie von der heutigen Kinderbuchliteratur hält.

Podcast "Die gefragte Frau"

