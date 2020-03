Zwei Generationen, zwei Meinungen? Das Leben einer Hausfrau sei ein ewiger Kampf gegen Schmutz, Hunger und Kälte gewesen, erzählt Cäzilia Lublasser. Wie sieht ihre Schwiegerenkelin Magdalena Lublasser-Fazal das heute?

Podcast "Die gefragte Frau"

Anlässlich des Weltfrauentages baten die SN Frauen unterschiedlicher Generationen an einen Tisch. Cäzilia Lublasser ist 82 Jahre alt, ihre Schwiegerenkelin Magdalena Lublasser-Fazal 32. Und zum zweiten Mal frisch gebackene Mutter.

Nimmt man als junge Mutter von der älteren Generation gerne Ratschläge an und wo liegen die Grenzen? Gibt es bei Cäzilia Lublasser etwas, was sie in der Erziehung rückblickend anders machen würde? Im Podcast "Die gefragte Frau" diskutieren die beiden darüber. Frauen seien heute selbstbewusster als früher, aber urteilten zu hart über andere Frauen, findet Magdalena Lublasser-Fazal. "Als Mutter kann man es heutzutage eigentlich nur falsch machen", findet sie.

"Frauen mussten beweisen, dass sie stillen"

Früher hatte man mit anderen Problemen zu kämpfen, erzählt Cäzilia Lublasser. Um die Karenzzeit von acht Wochen zu bekommen, musste man beweisen, dass man sein Kind stillte. "Naja, da hat man dem zuständigen Beamten halt die Brust gezeigt - das galt als Beweis", erzählt sie. Viele Frauen hielten sich an das Motto "Kirche, Kinder, Küche". Aber es gehe vielmehr um Liebe, Vertrauen und Toleranz, findet sie heute.

Podcast "Die gefragte Frau"

