SN-Frauen: Diesen Satz wollen wir nie wieder hören!

Anlässlich des Weltfrauentags treten die Frauen aus der SN-Redaktion vor die Kamera.

Die "Salzburger Nachrichten" berichten täglich über starke, außergewöhnliche Frauen. Organisiert, recherchiert und verbreitet werden diese Geschichten ebenso von starken, außergewöhnlichen Frauen, die in der SN-Redaktion arbeiten: Zum Weltfrauentag treten einige von ihnen vor die Kamera und stellen klar, welchen Satz sie nie wieder hören wollen. Außerdem erzählen sie auf humorvolle Weise, warum sie gerne Frauen sind und was sie sich für Frauen in 30 Jahren wünschen.

Die gesamte "Frauschaft" der SN-Redaktion wünscht viel Spaß beim Ansehen und einen schönen Weltfrauentag!

Quelle: SN