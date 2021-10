Vivian Dittmar: Welchen Wohlstand wollen wir?

Die Autorin Vivian Dittmar gibt bei einem Frauen-Netzwerktreffen eine öffentliche Keynote zum Thema kultureller Wandel und Wohlstand.

Vivian Dittmar skizziert die Grundpfeiler eines Lebens, das in einer völlig neuen Weise reich ist: reich an Zeit, erfüllenden Beziehungen, Kreativität, Verbundenheit mit den Mysterien des Lebens und der unbändigen Schönheit der Natur. Sie zeigt, dass ein gutes Leben nicht im Widerspruch zu einem notwendigen ökosozialen Wandel der Gesellschaft steht, sondern im Gegenteil dadurch erst ermöglicht wird. Ein Weckruf für eine echte Wohlstandsgesellschaft und für das, was wirklich wichtig ist.

Dittmars Rede beim Austria Weekend des European Women's Management Development Networks findet am 5. November ab 18:15 Uhr statt. Die Keynote wird öffentlich und kostenlose online übertragen. Nähere Informationen und Anmeldung hier.