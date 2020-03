Weltfrauentag 2020

Miteinander statt gegeneinander: Die "Salzburger Nachrichten" widmen sich zum Weltfrauentag den verschiedenen Generationen und ihrem gemeinsamen Streben nach Gleichberechtigung.

Der Weltfrauentag setzt seit dem Jahr 1911 ein Zeichen für Gleichberechtigung. Während anfangs noch der Kampf um das Wahlrecht für Frauen im Vordergrund stand, bestimmen heute Themen wie ungleiche Bezahlung oder Gewaltschutzgesetze die Agenden von Frauen. Doch nicht nur die politischen Forderungen haben sich über die Jahrzehnte stark gewandelt, auch das persönliche Lebensumfeld von Frauen war seit jeher in ständiger Veränderung.

Die "Salzburger Nachrichten" zeigen zum Weltfrauentag dieses Jahr in zahlreichen Geschichten die unterschiedlichen Generationen von Frauen. Wie lebten Frauen früher und wie gestalten sie ihr Leben heute? Was hat sich beim Einkommen, der Bildung oder der Familienplanung verändert? Und wie helfen ältere und jüngere Frauen heute einander? Lesen Sie von berührenden Schicksalen, spannenden Zahlen und innovativen Projekten. Im Mittelpunkt steht stets das Verbindende der vielen Generationen an Frauen. Denn egal ob alt oder jung - alle Frauen streben nach Gleichberechtigung.

