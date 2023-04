Mario Hubers Plan fürs Finale: "Einfach am Drücker bleiben und Tore machen" Mario Huber ist im sechsten Jahr in Salzburg dort angekommen, wo er längst sein sollte: Als Führungsspieler im Team greift er nach dem ersten Matchpuck.

Atte Tolvanen: Salzburgs Eishockey-Goalie ist die finnische Wand Keeper Atte Tolvanen lässt Bozen verzweifeln und ein überragendes Salzburger Team in Richtung Meistertitel einbiegen. Der 28-Jährige wird auch zur Schlüsselfigur am Transfermarkt.

Minnesota verliert mit Rossi NHL-Heimspiel gegen Winnipeg 24 Stunden nach seinem Comeback in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL hat Marco Rossi hat mit Minnesota Wild eine Heimniederlage einstecken müssen. Die Wild unterlagen am Dienstag in St. Paul den Winnipeg Jets mit 1:3. Rossi kam auf 8:37 Minuten Eiszeit, gewann 71 Prozent seiner Bullys und stand

EC Red Bull Salzburg kehrt in ICE-Finale mit 4:1-Sieg aus Bozen heim Nach zwei 1:0 in der "best-of-seven"-Finalserie der ICE Hockey League hat es im dritten Spiel gleich fünf Tore gegeben. Der 4:1-Erfolg von Red Bull Salzburg am Dienstag gegen den HCB Südtirol in Bozen war auch der erste Auswärtssieg bisher, womit Österreichs Eishockey-Meister im Heimspiel am Freitag