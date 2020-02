100. Saisonscorerpunkt für Rossi in Junior-Eishockeyliga

Eishockey-Toptalent Marco Rossi hat als erster Spieler der Saison in der kanadischen Juniorenliga OHL 100 Scorerpunkte geschafft. Der 18-jährige Vorarlberger verbuchte am Donnerstag beim 2:6 seiner Ottawa 67's gegen North Bay im 47. Saisonspiel den 67 Assist, zudem hat der Stürmer auch schon 33 Tore erzielt. Der Jubiläumspunkt gelang Rossi übrigens in seinem insgesamt 100. Grunddurchgangsspiel.

SN/APA (AFP/GETTY)/Graig Abel Rossi (mitte) empfiehlt sich für den NHL-Draft