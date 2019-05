4:2-Auftaktsieg der Bruins im NHL-Finale gegen Blues

Die Boston Bruins führen in der "best of seven"-Finalserie der National Hockey League (NHL) mit 1:0. Der Topfavorit feierte am Montagabend (Ortszeit) einen verdienten 4:2-Heimsieg über die Saint Louis Blues, die damit auch ihr 13. Match um den Stanley Cup verloren. Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Donnerstag (ab 2.00 MESZ/live DAZN) erneut in Boston statt.

SN/APA (AFP/GETTY)/Patrick Smith Spätestens mit dem Empty-Net-Goal knapp vor Schluss war alles klar