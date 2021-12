Affen-Geste gegen VSV-Spieler Joslin beschäftigt ICE-Liga

Beim Eishockey-Spiel VSV gegen Ljubljana (4:2) ist es am Dienstag allem Anschein nach zu einer rassistischen Entgleisung gekommen. Ljubljana-Spieler Tadej Cimzar beleidigte in der Schlussphase des Spiels der ICE-Liga nach einem Gerangel vor dem Tor den VSV-Spieler Derek Joslin mit Handbewegungen, die von Beobachtern als "Affen-Geste" interpretiert wurde.

Die Schiedsrichter dokumentierten die Szene, auch ein Teamkollege von Cimzar soll an der Beleidigung beteiligt gewesen sein. Am Mittwochnachmittag tagte die Rechtskommission. Ein Urteil schien noch am selben Tag wahrscheinlich, zumal beide Teams am Donnerstag wieder im Einsatz sind.

Joslin bezeichnete das Erlebte in einer VSV-Aussendung als "absolut traurig", insbesondere, weil die Slowenen eine rassistische Geste später zurückwiesen. Auch eine Entschuldigung blieb demnach aus. Er verlasse sich darauf, "dass die Liga dieses beleidigende Verhalten ernst nimmt, entsprechend handelt, die Leute zur Verantwortung zieht und die Beteiligten entsprechend bestraft".

Bei seinem Team bedankte sich der 34-jährige Kanadier für die Unterstützung. "Profi-Hockey war alles, was ich in den letzten 15 Jahren gelebt und geatmet habe. So etwas musste ich aber noch nie erleben."