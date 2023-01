Eisbären bauen mit Sieg im Spitzenspiel Tabellenführung aus

Zeller führen nach 4:2-Heimerfolg über Gröden ihre Qualifikationsgruppe souverän an. Juniors drehten Auswärtspartie gegen Unterland mit starkem Mitteldrittel.

Beide Salzburger Eishockeyteams haben am Samstag ihre Partien in der Alps Hockey League für sich entschieden. Die Zeller Eisbären feierten im Topduell der Qualigruppe A einen 4:2-Heimsieg über Gröden und bauten damit ihre Tabellenführung aus. Die Red Bull Juniors setzten sich in der Masterround auswärts mit 5:3 gegen die Unterland Cavaliers durch.



Frühen Rückstand schnell gedreht

Die Zeller gerieten früh in Rückstand, konnten durch Tomi Wilenius aber schnell ausgleichen. Durch Treffer von Henrik Neubauer und Frederik Widen zogen die Eisbären rasch auf 3:1 davon, doch gelang den Gästen noch vor der ersten Pause der Anschlusstreffer. Das zweite Drittel dominierten die Pinzgauer mit 16:12 Torschüssen, von denen aber keiner den Weg ins Tor fand. Zell-Goalie Max Zimmermann hielt seinen Kasten dann auch im Schlussabschnitt sauber, vorne traf Fabio Artner zum 4:2-Endstand.

Oskar Maier traf doppelt

Die Red Bull Juniors mussten gegen die Unterland Cavaliers ebenfalls einen frühen Rückstand verkraften. Zudem konterten die Südtiroler den Ausgleich durch Luca Venier binnen einer Minute. Im Mitteldrittel drehten die Salzburger dann die Partie durch drei Treffer von Vadim Schreiner, Devin Steffler und Oskar Maier. Unterland schlug zwar noch einmal zurück, doch Maier machte mit seinem zweiten Treffer den 5:3-Sieg perfekt.

Starker Kampf und guter Goalie

"Mit der Qualität des Spiels war ich nicht unbedingt zufrieden, aber die Jungs haben starke kämpferische Qualitäten gezeigt. Wir haben gut verteidigt und einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen", meinte Juniors-Coach Teemu Levijoki, der zudem die starke Leistung von Goalie Thomas Pfarrmaier hervorhob. "Wir sind auf einem guten Weg, können aber noch besser."