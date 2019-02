Zwei Partien gegen Ritten als Testlauf für die Play-offs.

Die Eishockey-Alps-Liga biegt ebenfalls schon in Richtung Play-offs ein, wobei beide Salzburger Teilnehmer recht unterschiedliche Ziele im Finish haben: Die Red Bull Juniors liegen aktuell auf Rang vier und wollen diese Platzierung in den kommenden beiden Partien gegen den direkten Konkurrenten Ritten (am Samstag auswärts, am kommenden Donnerstag daheim) absichern. Denn die Top 4 des Grunddurchgangs sind für das Viertelfinale (ab 18. März) gesetzt. Die Mannschaften von Rang fünf bis Rang zwölf bestreiten zuvor (ab 12. März) ein Pre-Play-off, bei dem die weiteren vier Viertelfinalisten ermittelt werden.

Die Zeller Eisbären (aktuell 13.) haben noch eine kleine Chance auf den zwölften Rang und müssen dazu am Samstag (19.30) den Pflichtsieg gegen Schlusslicht Fassa daheim einfahren, bevor es in der kommenden Woche (2. März) zum vermutlich letzten Derby der Saison nach Salzburg geht.

"Die zwei Duelle gegen Ritten sind echte Sechs-Punkte-Partien für uns", meint der finnische Juniors-Coach Teemu Levijoki, der auf den kompletten Kader bis auf Christof Wappis (verletzt) zurückgreifen kann. Levijoki: "Das Erreichen der Play-offs war unser Ziel, aber niemand hatte auf dem Radar, dass wir es gleich unter die Top 4 nach dem Grunddurchgang schaffen können."

Quelle: SN