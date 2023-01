Jungbullen verlieren in Cortina nach 3:1-Führung

Juniors mussten sich zum Auftakt der Master Round der Alps Hockey League mit 3:4 geschlagen geben.

Die Red Bull Juniors sind mit einer Auswärtsniederlage in die Master Round der Alps Hockey League gestartet. Die Salzburger lagen am Samstagabend in Cortina bereits mit 3:1 voran, mussten sich am Ende aber mit 3:4 geschlagen geben.

Späte Treffer retteten Cortina

Die Jungbullen waren ersatzgeschwächt mit nur drei kompletten Reihen nach Italien gereist. Nach torlosen 20 Minuten startete das Mitteldrittel gleich mit einem Penalty für die Gastgeber, den Diego Cuglietta eiskalt verwandelte. Salzburg schlug jedoch stark zurück und lag nach zwei Treffern von Thomas Heigl und einem von Maximilian Mackner bereits mit 3:1 voran. Doch drei Sekunden vor der Pausensirene schaffte Cortina den Anschlusstreffer. Im Schlussdrittel drängten die Italiener vehement auf den Ausgleich und wurden dafür erneut spät belohnt. Mit einem Doppelschlag drehten sie in der vorletzten Spielminute binnen 30 Sekunden das Match. Salzburg gelang es nicht mehr, sich noch in die Verlängerung zu retten.

Unnötige Strafe ärgerte den Coach

"Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, aber nicht über die vollen 60 Minuten. Am Ende hat uns eine unnötige Strafe viel Energie gekostet", ärgerte sich Juniors-Trainer Teemu Levijoki über vier Strafminuten für Devin Steffler Mitte des Schlussdrittels. "Wir müssen aber auch gerade in den kritischen Momente zum Drittelstart und am Drittelende mehr in die Defensive investieren und besser stehen. Heute kamen alle vier Gegentore in dieser kritischen Phase."