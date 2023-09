Am Landes-Feiertag zur Tabellenführung

Gegen reichlich überforderte Vorarlberger spazierte Salzburg fast zum 6:2-Kantersieg und liegt damit erstmals heuer voran.

Rainer-Marsch, Dirndln und Lederhosen - irgendetwas war grundlegend anders an diesem Sonntag im Salzburger Volksgarten und die Lösung lag nahe: Am Landes-Feiertag des Hl. Rupert ließen viele den Rupertikirtag im Eisstadion ausklingen und durften gleich weiterfeiern. Beim 6:2-Kantersieg gegen die Vorarlberg Pioneers machten die Gäste nämlich erst gar nicht den Versuch, den Partycrasher zu geben.

Was man den in allen Belangen überforderten Gästen zu Gute halten muss: Sie versuchten sich nicht vor dem Tor zu verstecken, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch mitzuspielen. Das war zwar taktisch nicht übertrieben clever, bescherte den Zuschauern aber ein vergnügliches Offensivspektakel. Zugleich war es das Duell der beiden neuen National-Keeper, David Kickert im Salzburger Tor, David Madlener bei den Vorarlbergern. Da sah Kickert deutlich besser aus, aber das war an dem Tag auch nicht schwierig: Salzburg deckte Madlener mit einem wahren Schusshagel ein, 13 Schüsse inklusive drei Tore und zwei Stangenschüsse waren es nach den ersten 20 Minuten.

Wonach eigentlich schon alles gelaufen war. Mario Huber blieb es vorbehalten, nach sieben Minuten das erste Powerplay-Tor der Salzburger in der Saison zu erzielen, eine Vorlage von Ali Wukovits spitzelte er an Madlener vorbei. Am Ende waren es drei Powerplay-Tor, was vor allem Coach David Oliver erfreut hat.

Dann begann die erste Linie zu zaubern, und daran wird Madlener noch länger denken: Schneider auf Raffl - 2:0, (12.), Schneider auf Raffl im Powerplay - 3:0 (16.), Raffl auf Schneider - 5:1 (49.), Raffl bringt die Scheibe nicht an Madlener vorbei, darum stochert sie Schneider hinein - 6:1 (52.). Wie gut für Madlener, dass er im nächsten Teamcamp mit Schneider und Raffl im gleichen Aufgebot steht. "Es läuft recht gut bei uns im Block, da darf man auch Nissner nicht vergessen, der richtig viele Zweikämpfe gewinnt", meinte Schneider danach. "Die erste Linie geht derzeit voran und gibt uns viel Kraft", meinte Coach David, der ein Team nach dem Auswärtssieg am Freitag in Ungarn mit einem freien Samstag überrascht hat. "Das hat gut funktioniert, denn wir hatten richtig frische Beine." Die wird man brauchen, schon Dienstag geht es in Innsbruck weiter.