Arbeitssieg der Eisbullen stand erst nach Verlängerung fest

Erst in der Verlängerung des Nachtragsspiels bei Pustertal hat Red Bull Salzburg den Pflichtsieg eingefahren. Dominique Heinrich fixierte den 2:1-Sieg nach 46 Sekunden der Overtime.

Davor war es in Bruneck harte Arbeit gegen den Aufsteiger. Nachdem lange wenig Nennenswertes passiert war, kam die Führung der Wölfe eher unerwartet. Stefan Spinell fälschte einen Schuss von Nicholas Plastino entscheidend ab (26.). Die Bullen reagierten rasch, 85 Sekunden später verwertete Benjamin Nissner eine Vorlage von Peter Schneider.

Im Schlussdrittel suchten beide Teams die Entscheidung, doch die sollte in den 60 Minuten nicht fallen. In der Verlängerung nützte Heinrich einen Abwehrfehler von Pustertal eiskalt. Dank der zwei Punkte bleibt der EC Red Bull auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze, an der Bozen mit dem 6:2 gegen die Capitals erfolgreich blieb.

Schon am Freitag wartet beim KAC die nächste schwierige Aufgabe für die Salzburger, am Sonntag empfängt das Team von Coach Matt McIlvane im Volksgarten die Innsbrucker Haie.