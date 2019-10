Arizona verlor in NHL trotz Grabner-Tor in Verlängerung

Auch das erste Saisontor von Michael Grabner hat am Samstag (Ortszeit) die 2:3-Overtime-Niederlage der Arizona Coyotes bei den Colorado Avalanche in der NHL nicht verhindern können. Der Kärntner hatte sein Team in der 50. Minute mit dem 1:2 wieder ins Spiel gebracht, Nick Schmaltz glich aus, doch nach 3:29 Minuten der Verlängerung traf Andre Burakovsky für die Gastgeber.

SN/APA (AFP/Getty)/MATTHEW STOCKMAN Das Tor von Grabner konnte die Niederlage nicht verhindern