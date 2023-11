Auf Eisbullen wartet wieder der "Lieblingsgegner" im Volksgarten

Das nennt man eine Serie: Unglaubliche 13 Spiele hat Meister Red Bull Salzburg in Serie gegen das ungarische Topteam Fehérvár gewonnen, die vier Finalspiele 2022, die vier Grunddurchgangsspiele und die vier Viertelfinale im Vorjahr sowie heuer das erste Aufeinandertreffen in Ungarn (4:1). Normal sollten die Rollen vor dem nächsten Match am heutigen Dienstag im Volksgarten (19.15/Ladies Night mit freiem Eintritt für Damen) klar verteilt sein. Für Salzburg-Coach Oliver David hat das kaum Bedeutung: "Das mag eine Bedeutung gehabt haben, als Matt McIlvane noch Trainer in Salzburg und Kevin Constantine in Ungarn war, doch jetzt sind es zwei andere Teams."

Die in der Tabelle auf den Plätzen eins und drei stehen und damit heute um die Tabellenführung kämpfen. Auch das ist für David nur ein Statistikdetail. "Wir müssen in dieser Phase der Meisterschaft Punkte machen, die Platzierung ist jetzt noch unwichtig." Das mit den Punkten hat zuletzt funktioniert, mit dem Spiel war der Trainer weder gegen Laibach (4:1) noch Sonntag in Asiago (6:2) ganz zufrieden. In Asiago sei man viel zu spät in das Spiel gekommen, erst der Ausgleich durch Peter Hochkofler sei der Wendepunkt gewesen. "Das Schlussdrittel (4:0 für Salzburg, Anm.) war dann exzellent. Aber wir müssen von Beginn an auf diesem Niveau spielen", sagt der US-Amerikaner und stellt seinem Team das konzerneigene Formel-1-Team als Vorbild hin. "Dieser Hunger, dass man 19 von 20 Rennen gewinnt, der ist etwas Besonderes. Da müssen wir auch hin, auch wenn wir nicht 47 von 48 Partien gewinnen werden."

Gegen die Ungarn, die mit Ex-Salzburg-Legionär János Hári (9 Saisontore) anreisen, sind einige Spieler fraglich. Ryan Murphy droht nach Knieverletzung eine längere Pause, Tyler Lewington (Gehirnerschütterung) und Benjamin Nissner (krank) fallen aus, Ali Wukovits ist nach Erkältung fraglich und auch der junge Finne Kalle Myllymaa ist nach seinem Sprung zum Profiteam erkrankt. David: "Schade für ihn, aber er wird seine nächsten Chancen bekommen."