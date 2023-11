Aufregend war gegen Innsbruck nur der Beginn

Salzburg musste gegen Innsbruck ohne Ersatzkeeper starten, ließ aber nichts anbrennen.

Das gab es auch noch nie: Eishockey-Meister Red Bull Salzburg begann die Liga-Partie gegen Innsbruck ohne Ersatz-Keeper. David Kickert war zwei Stunden vor Spielbeginn erkrankt, da war Deutschlands U20-Teamgoalie Simon Wolf als dritter Torhüter längst mit dem Farmteam auf dem Weg nach Meran. Er wurde eilig zurückgeholt und traf im zweiten Drittel ein.

Das blieb aber der einzige Aufreger aus Salzburger Sicht. Denn solange Atte Tolvanen im Tor dicht macht und Peter Schneider vorne trifft, kann gegen ein Team von der Kragenweite der Innsbrucker wenig anbrennen. So war es auch diesmal: Tolvanen hielt einen Konter von Adam Rockwood (5.), Schneider fälschte vor dem gegnerischen Tor ab und es stand 1:0 (12.). Danach lief das Spiel wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Gäste-Keeper Evan Buitenhuis, der bisher alle 809 Spielminuten der Tiroler in deren Tor verbracht hat und damit Rekordmann der Liga ist. Auf der Gegenseite verpatzte Dennis Robertson seinem eigenen Keeper Tolvanen das hoch verdiente Shutout: Er fälschte in Unterzahl einen Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab. Der einzige Schönheitsfehler.

Für Co-Trainer Ben Cooper war es damit ein erfolgreicher Einstand als temporärer Head Coach. "Es hat Spaß gemacht, aber es war mit Ausnahme der Spielvorbereitung kein so großer Unterschied. Wir haben unseren Plan durchgezogen und ihnen wenig Chancen gegeben." Cooper wird den ebenfalls erkrankten Coach Oliver David auch am Freitag in Bozen ersetzen. Der fiel genauso aus wie Kickert, Nissner und Wukovits. Bei Nissner wird der Ausfall vermutlich länger dauern, bei dem heuer so stark agierenden Center wurde Pfeiffer'sches Drüsenfieber konstatiert, keine gute Diagnose für einen Leistungssportler.

Zwei Partien haben die Salzburger noch vor der Länderspielpause zu absolvieren, zum Abschluss gastieren am Sonntag die Black Wings aus Linz zur "Rock Night" im Volksgarten. Bis dahin gilt: Keine Ausfälle mehr.

Red Bull Salzburg − HC Innsbruck 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Tore: Schneider (12.), Harnisch (32.), Baltram (39./PP) bzw. Shaw (56./PP). Strafminuten 6 bzw. 14. 2114 Zuschauer.