Auftaktmatch gegen Skellefteå ist für Eisbullen-Coach David eine Ehre

Im nordschwedischen Skellefteå beginnt Red Bull Salzburg am Freitag die Champions Hockey League - und Oliver David sein Premierenjahr.

Das erste Pflichtspiel an Salzburgs Bande steht am Freitag für den neuen Head-Coach Oliver David an.

Für Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist es das erste Spiel der neuen Saison, für deren Trainer Oliver David ein bedeutsamer Moment. "Es ist eine Ehre, gegen diesen Club zu spielen. Es gibt im europäischen Eishockey nur wenige Teams, die so lange und so beständig Toptalente in die erste Mannschaft gebracht haben", sagt Salzburgs neuer Coach und spricht damit an, was sich Salzburg auch von ihm erwartet. Die Liste der Eishockeystars aus der Kleinstadt an der Nordküste Schwedens ist lang, einen verschlug es gar bis in den Volksgarten: Trainer-Legende Hardy Nilsson, den ersten Meistertrainer Salzburgs (2007).

Die Favoritenrollen in Spiel eins sind klar: "Ich erwarte mir eine Mannschaft, die klar strukturiert und defensiv spielt und eisläuferisch wie alle Schweden enorm stark ist", sagt David. Die harte Vorbereitung gegen europäische Topteams sollte Salzburg etwas helfen. Ob man daraus tatsächlich gelernt hat, wird sich schon am Sonntag (16.30) im zweiten CHL-Spiel in Mannheim gegen die dortigen Adler zeigen: "Das war das einzige Team in der Vorbereitung, gegen das wir wirklich chancenlos waren", sagt David.

Völlig neu ist der Modus: Nur noch 24 (statt 32) Teams treten an, aus der ICE-Liga noch Innsbruck und Bozen. Diese spielen alle in einer Gruppe. Jedes Team bekommt je drei verschiedene Heimspiel- und drei Auswärtsgegner zugelost, es gibt am Ende nur eine Tabelle - und die besten 16 steigen auf. Geschätzt fünf bis sieben Punkte werden dafür notwendig sein. Salzburg trifft nach diesem Wochenende noch daheim auf Ingolstadt (7. 9.), Stavanger (9. 9./jeweils 20.20) und Lahti (17. 10.) und muss noch nach Belfast zu den Giants (10. 10.).