Beachs Missbrauch zieht weite Kreise

Die Vergewaltigung des ehemaligen Salzburg-Spielers Kyle Beach in Chicago und das versuchte Verschweigen fegen NHL-Legenden dahin.

2008 war ein bemerkenswertes Draft-Jahr: Viele Erstrundendrafts (da sichern sich die Teams die besten Talente weltweit) wurden Stars in der NHL, etwa Steve Stamkos, Jordan Eberle oder Drew Doughty. Einer schaffte es nie in die NHL, obwohl er sogar auf Platz elf war: Kyle Beach. Die Karriere des heute 31-jährigen Kanadiers nahm kuriose Abzweigungen, 2014 landete er bei Red Bull Salzburg, wo er 2015 Meister wurde, später in Villach, Ungarn und aktuell spielt er in der deutschen Oberliga. Warum das ...