Beim Heimsieg über die Caps passte nur das Drehbuch für die Play-offs

Red Bull Salzburg schlug in einer verrückten Verlängerung die Vienna Capitals mit 3:2 und holte sich den erhofften Champions-League-Platz.

Manchmal geht ein Eishockey-Spiel erst in der Verlängerung so richtig los: Da quälte sich Salzburg 60 Minuten lang gegen taktisch perfekt eingestellte Vienna Capitals, vergab den Siegtreffer in der regulären Spielzeit gleich mehrfach und brachte sich in der Verlängerung mit zwei Strafen fast selbst um den Lohn. Die Wiener "versemmelten" ihrerseits fast zwei Minuten eine 5:3- und 4:3-Überzahl, ehe Mario Huber fünf Sekunden vor Ende der Verlängerung mit einem Solo, bei dem er das Wiener Tor zwei Mal umrundete, für die Entscheidung sorgte − auch wenn das Tor am Ende Ali Wukovits zugesprochen wurde. Die Fans im fast ausverkauften Volksgarten jubelten danach, als wäre damit die Meisterschaft gewonnen worden − zumindest war es eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs der zweite freie Champions-League-Platz. Aber: So dramatisch der Abend auch war, meisterwürdig war das noch nicht.

Nach der Nervenschlacht mussten auch die Coaches durchschnaufen. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir viele gute Phasen hatten, aber auch viel lernen konnten. Die Entscheidung in der Verlängerung nach den Strafen und mit dem Solo von Huber machen es zu einem großen Sieg für uns. Zumindest ist das Kapitel Champions League damit erledigt", meinte Salzburgs Matt McIlvane. Sein Gegenüber Dave Barr freute sich über ein Klassepartie. "Eine Klassespiel zum Ansehen und eine Klasseleistung von uns, weil wir kaum Fehler gemacht und Chancen für Salzburg zugelassen haben." Das Ende sei dann aber natürlich schöner für die Salzburger Fans als für ihn als Caps-Coach gewesen.

Die Partie war schon ein guter Vorgeschmack auf die am 7. März beginnenden Play-offs: Volle Tribünen, viel Tempo, gute Checks und zwei Teams, die zu Beginn auf defensive Absicherung bedacht waren. So waren anfangs Chancen Mangelware − bis die Dämme brachen: Binnen drei Minuten trafen beide Mannschaften doppelt. Dann dauerte es bis in die 65. Minute.

Das letzte Spiel der Salzburger am Sonntag bei Bozen ist damit bedeutungslos, die Südtiroler beenden nach einem 6:1 bei Laibach den Grunddurchgang auf Platz eins.

Der HK Jesenice hat Freitag überraschend seine Bewerbung zur Aufnahme in die oberste Spielkasse zurückgezogen. Damit wird vermutlich auch die kommende Saison neuerlich mit 13 Teams gespielt.