Benjamin Baumgartner: Auf dem Weg in die NHL

Der Zeller Benjamin Baumgartner (20) wurde von den New Jersey Devils gedraftet. Die New Jersey Devils entschieden sich beim jährlichen "Talente-Markt" für ihn.

Von den Zeller Eisbären in die NHL, die wichtigste Eishockey-Liga der Welt - das hatte erst einer geschafft: Thomas Vanek. Und das kann nun auch Benjamin Baumgartner gelingen. Am Mittwoch vergangener Woche entschieden sich beim jährlichen "Talente-Markt" (Draft) die New Jersey Devils für den 20-jährigen Pinzgauer.

Der Draft konnte weltweit via Livestream mitverfolgt werden. In Davos machte das Benjamin Baumgartner zusammen mit seinen Eltern Isabella und Siegfried, die dafür aus Zell am See angereist waren, und seinem Agenten. ...