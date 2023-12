Bittere Heimniederlage trübte Salzburgs Feier für Trattnig

"Salzburg meine zweite Heimat"

Als Dank für seine 14 Jahre in der Mozartstadt, wo er 2019 seine Karriere beendet hatte, wurde nun auch seine Rückennummer 51 in den Ruhestand geschickt. Persönliche Glückwünsche gab es dafür von Daniel Welser und Manuel Latusa, deren Nummern schon länger auf Bannern unter dem Hallendach der Eisarena prangen. Trattnig, der mit seiner Ehefrau und den drei in Salzburg geborenen Töchtern auf das Eis marschierte, zeigte sich gerührt. "Als ich meinen ersten Vertrag bei Red Bull unterschrieb, habe ich nie gedacht, dass ich 14 Jahre hierbleiben würde. Aber mittlerweile ist Salzburg zu meiner zweiten Heimat geworden", gestand der 44-jährige gebürtige Steirer und gab den Teams noch ein Motto mit auf den Weg: "Gas geben!"

Harmloser Start

So richtig in die Gänge kamen die Salzburger gegen die Gäste aus Tirol aber vorerst nicht. Die Haie waren einem Treffer mit einem Stangenschuss weit näher. Die Red Bulls hatten in der Schlussminute des ersten Drittels ihre wohl größte Chance auf die Führung, kamen im Konter in Unterzahl aber nicht zum Abschluss. Insgesamt zählte die Statistik in den ersten 20 Minuten lediglich fünf offizielle Torschüsse für die Hausherren.

Innsbruck eiskalt

Nach der Pause präsentierten sich die Salzburger in dieser Hinsicht zwar viel aktiver, den ersten Volltreffer landete aber Innsbruck. Kevin Roy staubte im Powerplay zur 1:0-Führung ab (26.). Salzburg drängte danach zwar auf den Ausgleich, lief aber 42 Sekunden vor der Pausensirene noch einmal in einen Konter, den Gordon Green eiskalt mit dem zweiten Tiroler Treffer vollendete.

34 Sekunden reichten nicht

Den nächsten schweren Dämpfer versetzte den Red Bulls gleich zum Auftakt des Schlussdrittels Nick Albano mit dem Treffer zum 3:0 für die Gäste (42.). Florian Baltram gelang es zwar, schnell zu verkürzen (46.), doch das Anschlusstor wollte trotz langer Druckphasen und hochkarätiger Chancen zu lange nicht gelingen. Chay Genoway traf erst 34 Sekunden vor Schluss zum 2:3-Endstand.

"Zu vorsichtig und zögerlich"

"Im Startdrittel hat uns Innsbruck komplett ausgespielt", befand Salzburg-Coach Oliver David. "Erst im letzten Abschnitt haben wir zu unserem Spiel gefunden, aus dem Puckbesitz aber zu wenig gemacht. Da waren wir zu vorsichtig und zögerlich."