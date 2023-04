Bozens Beton stoppte Salzburgs Tormaschine

Zum ersten Mal seit 40 Spielen gelang Salzburg kein Tor - eine logische Erklärung für das 0:1 in Eishockey-Finalspiel eins.

Ein Finalspiel im Eishockey, bei dem Torchancen Mangelware waren: Auch das gibt es nicht oft, doch das war der für Salzburg der bittere Start in die Finalserie 2023. Im ersten Finalspiel unterlag man Donnerstag in Bozen mit 0:1 und steht nun schon am kommenden Samstag beim Heimspiel im Volksgarten (19.30) unter einem gewissen Druck - ein 0:2-Rückstand gegen diese Defensivkünstler ist wohl schwierig aufzuholen.

Im bisherigen Saisonverlauf erwiesen sich beide Mannschaften als echte Tormaschinen, doch im Finale setzte sich die alte Weisheit von der Defensive, die Titel gewinnt, durch. Die Bozner ließen sich im Heimspiel weder von den Salzburgern noch von den 5600 euphorischen Fans aus der Ruhe bringen und zogen von Beginn an ein Defensivkonzept auf, mit dem Salzburg seine liebe Not hatte. Im Schach hätte man es eine Hängepartie genannt, in dem Spiel entschied einer der wenigen Fehler: Tyler Lewingtons Pass aus der eigenen Zone wurde von Christian Thomas abgefangen, der danach den Puck im zweiten Anlauf unter Atte Tolvanen ins Tor stocherte - da wirkte Salzburgs Defensive zu passiv.

Der Treffer in der 14. Minute war auch schon die Entscheidung, denn Bozen hielt Salzburgs Offensive weit weg vom Tor und war kämpferisch und spielerisch auf Augenhöhe. Zwei Topchancen hatte Salzburg erst im Finish, beide Male eingeleitet von Paul Huber, der damit gezeigt hat, welch großen Schritt er in dem Jahr gemacht hat: Seine Vorlage auf Troy Bourke brachte der an Keeper Sam Harvey nicht vorbei, Huber selbst verzog nach Solo knapp. Das war es auch schon mit Salzburgs Chancen, das mächtige Offensive-Spektakel, das dem KAC zum Verhängnis wurde, war nicht zu sehen. Salzburg unterlag vor allem, weil man zum ersten Mal nach 40 Spielen ohne Torerfolg blieb.

"Bozen wird am Samstag ganz andere und bessere Red Bulls sehen", meinte Paul Huber nach der Auftakt-Niederlage trotzig. Das erwartet auch Christian Thomas, der das Siegtor markiert hat. "Wir wissen, dass Salzburg daheim anders auftreten wird, aber wir müssen ihnen auch auswärts ein Spiel stehlen und das kann uns mit so einer guten Leistung gelingen."

Nach einem 3:4 (3:2, 0:2, 0:0) im siebten und entscheidenden AHL-Halbfinalspiel gegen Cortina ist für Salzburgs Farmteam die Saison vorbei.

Finale ICE: 1. Spiel:

Bozen - RB Salzburg 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Tor: Thomas (14.).