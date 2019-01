Capitals gegen Graz um Nummer eins im Grunddurchgang

In der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) kommt es am Freitag zum wahrscheinlich entscheidenden Duell um die Nummer eins nach dem Grunddurchgang. In der vorletzten Runde empfängt Tabellenführer Vienna Capitals ab 19.15 Uhr Verfolger Graz 99ers, die Steirer liegen zwei Runden vor Schluss zwei Punkte hinter den Wienern. Der Erste nach 44 Runden hat einen Platz in der Champions Hockey League fix.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Caps kämpfen um Platz eins